Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto una visita inaspettata a Bakhmut, la città sul fronte dove la resistenza è più in difficoltà

Martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in visita a Bakhmut, cittadina sul fronte di guerra nell’est dell’Ucraina che è considerata il posto in cui la resistenza dell’esercito ucraino è più in difficoltà. Su Bakhmut la Russia sta concentrando da almeno due mesi enormi energie, con intensi bombardamenti e il dispiegamento di una quantità di risorse spropositata, rispetto al valore militare che avrebbe una sua conquista.

La visita di Zelensky non era stata annunciata ed è stata confermata dal suo portavoce solo dopo che era già avvenuta, soprattutto perché molto rischiosa. È evidente che abbia un forte valore simbolico: Zelensky è in sostanza andato nel luogo più pericoloso del fronte, sia per mostrare il suo sostegno ai soldati che combattono da settimane per evitare la conquista della città, sia per rendere evidente che gli attacchi russi non hanno finora avuto successo, o almeno non del tutto. Zelensky ha consegnato dei premi simbolici ai soldati che ha incontrato.