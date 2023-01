Partite e orari della 18ª giornata di Serie A

La 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023 si gioca tra venerdì 13 e lunedì 16 gennaio. Inizia venerdì con l’atteso anticipo tra Napoli e Juventus, prima e seconda in classifica, divise per ora da 7 punti. Sabato giocheranno invece Milan e Inter, due squadre che potrebbero approfittare dello scontro diretto di venerdì. Dopo le cinque partite in programma domenica, la 18ª giornata di campionato si concluderà poi lunedì con il posticipo Empoli-Sampdoria.

Venerdì 13

20.45

Napoli-Juventus [Dazn]

Sabato 14

15.00

Cremonese-Monza [Dazn]

18.00

Lecce-Milan [Dazn]

20.45

Inter-Verona [Dazn, Sky]

Domenica 15

12.30

Sassuolo-Lazio [Dazn, Sky]

15.00

Torino-Spezia [Dazn]

Udinese-Bologna [Dazn]

18.00

Atalanta-Salernitana [Dazn]

20.45

Roma-Fiorentina [Dazn]

Lunedì 16

20.45

Empoli-Sampdoria [Dazn, Sky]

La classifica della Serie A dopo l’ultima giornata:



Punti PG PV PN PP DR 1 Napoli 44 17 14 2 1 26 2 Juventus 37 17 11 4 2 19 3 Milan 37 17 11 4 2 15 4 Inter 34 17 11 1 5 13 5 Lazio 31 17 9 4 4 14 6 Atalanta 31 17 9 4 4 7 7 Roma 31 17 9 4 4 5 8 Udinese 25 17 6 7 4 6 9 Fiorentina 23 17 6 5 6 -1 10 Torino 23 17 6 5 6 -1 11 Lecce 19 17 4 7 6 -1 12 Bologna 19 17 5 4 8 -7 13 Empoli 19 17 4 7 6 -7 14 Salernitana 18 17 4 6 7 -6 15 Monza 18 17 5 3 9 -6 16 Sassuolo 16 17 4 4 9 -9 17 Spezia 15 17 3 6 8 -12 18 Verona 9 17 2 3 12 -15 19 Sampdoria 9 17 2 3 12 -22 20 Cremonese 7 17 0 7 10 -18

