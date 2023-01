In California si prova a ripulire i danni della tempesta

In California le squadre di soccorso sono al lavoro per riparare gli enormi danni della tempesta che negli ultimi giorni ha colpito moltissime zone dello stato: una diminuzione delle piogge tra martedì sera e mercoledì sta permettendo gli interventi, ma nei prossimi giorni si attendono nuovi temporali e venti forti che potrebbero ulteriormente aggravare i danni. In alcuni posti, soprattutto al nord, potrebbero cominciare già entro mercoledì sera.

Finora, nei circa 10 giorni da quando è cominciata la tempesta, ci sono stati almeno 17 morti per le conseguenze del maltempo. Il governatore dello stato, Gavin Newsom, ha detto che è molto probabile che il bilancio si aggravi. Più di metà delle 58 contee della California sono state dichiarate “aree disastrate” (un tipo di designazione usata per i disastri naturali che richiede specifici interventi a livello nazionale).

Ci sono stati danni anche nelle grandi città, come Los Angeles, San Francisco e Sacramento, anche se meno gravi che altrove. I temporali dei prossimi giorni non dovrebbero raggiungere l’intensità di quelli che si sono avuti nei giorni passati, ma potrebbero comunque avere un grosso impatto su luoghi già molto danneggiati.

In moltissimi posti ci sono state inondazioni, frane e grosse colate di fango, con alberi sradicati ed edifici distrutti o gravemente danneggiati. I soccorritori sono al lavoro per riaprire almeno le principali autostrade del paese, chiuse a causa delle frane e dell’acqua. Migliaia di persone che sono state fatte evacuare dalle proprie case non sono ancora rientrate e fino a martedì notte c’erano ancora 75mila abitazioni senza elettricità, secondo il sito Poweroutage, che si è occupato di aggiornare questo genere di dati.

Tra martedì e mercoledì però a 10mila persone che erano state evacuate nella costa centrale è stato permesso di tornare a casa: tra loro ci sono quelle della città di Montecito, una nota e frequentata località sulla costa di Santa Barbara, dove si trovano le case di celebrità come la conduttrice televisiva Oprah Winfrey, o quella del principe Harry del Regno Unito e della moglie Meghan Markle. C’è una particolare attenzione sulla zona perché nel 2018 proprio a Montecito morirono oltre 20 persone a causa di forti piogge.