I grossi danni delle tempeste in California

Una serie di forti tempeste che vanno avanti ormai da dieci giorni sta causando enormi danni e disagi in tutto lo stato della California, negli Stati Uniti: in molti posti ci sono state inondazioni, smottamenti e sono crollate strade. Sono morte almeno 12 persone, decine di migliaia di abitanti delle aree costiere sono state evacuate e fino a lunedì sera oltre 90mila famiglie nella California settentrionale e centrale erano rimaste senza elettricità.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza, su richiesta del governatore della California Gavin Newsom: in questo modo potrà intervenire nella zona anche l’agenzia federale per la gestione delle emergenze. In molte zone continua a esserci una certa allerta, e i meteorologi hanno avvertito che si aspettano altri temporali e forti venti. Diversi fiumi sono molto vicini alla piena, tra cui il Sacramento e il Los Angeles (che passano nelle grandi città omonime).

Tra le zone da cui è stata ordinata l’evacuazione c’è anche quella della città di Montecito, sulla costa di Santa Barbara: è una delle zone balneari più note e frequentate della California, dove si trovano anche le case di celebrità come la conduttrice televisiva Oprah Winfrey, o quella del principe Harry del Regno Unito e della moglie Meghan Markle. A Montecito morirono oltre 20 persone nel 2018 sempre a causa di forti piogge.

Nella città di Paso Robles, nella California centrale, la polizia cerca da lunedì mattina un bambino disperso: stava andando a scuola accompagnato dalla madre in auto, quando il veicolo è stato travolto dalle correnti d’acqua. Non è chiaro se i due siano usciti volontariamente dall’auto o ne siano stati spinti fuori, ma il bambino è stato poi trascinato via dalle acque senza che fosse più ritrovato. La madre invece è stata salvata da alcuni residenti della zona.