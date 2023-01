L’assalto alle istituzioni brasiliane, raccontato con le immagini

Domenica diverse migliaia di sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, di estrema destra, hanno assaltato il parlamento, la Corte suprema e l’ufficio presidenziale (il Palácio do Planalto) a Brasilia, la capitale del Brasile, occupando gli edifici per diverse ore prima che la polizia riuscisse a riprenderne il controllo.

I sostenitori di Bolsonaro protestavano contro il risultato delle ultime elezioni, perse da Bolsonaro contro Luiz Inácio Lula da Silva, ex sindacalista di sinistra. Si temeva da tempo che succedesse qualcosa di simile, dato che Bolsonaro aveva fatto capire di non essere disposto ad accettare la sconfitta. Domenica si sono viste scene molto simili a quelle dell’assalto al Congresso degli Stati Uniti, compiuto il 6 gennaio del 2021 dai sostenitori dell’ex presidente statunitense Donald Trump dopo la vittoria alle elezioni del suo avversario Joe Biden.

L’assalto è iniziato nel primo pomeriggio (ora locale): i sostenitori di Bolsonaro sono entrati in massa nell’Esplanada dos Ministérios, una sezione dell’Asse monumentale, la strada di Brasilia in cui si trovano molti importanti edifici governativi e sedi diplomatiche: tra gli altri, il parlamento, la Corte suprema e l’ufficio presidenziale.

I sostenitori di Bolsonaro hanno iniziato sfondato le barriere attorno all’edificio del parlamento, salendo sulla grande rampa al suo esterno. Molti di loro avevano bandiere del Brasile avvolte attorno alle spalle.

Gli scontri con la polizia sono iniziati dopo un po’: gli agenti hanno tentato di allontanare i manifestanti usando gas lacrimogeni e cercato di evitare che entrassero anche nella sede dell’ufficio presidenziale, come successo subito dopo.

Poco dopo i sostenitori di Bolsonaro sono riusciti a entrare anche nella sede della Corte suprema, nel mezzo di scontri con le forze dell’ordine.

Una volta entrati all’interno degli edifici, i manifestanti hanno occupato gli scranni, spaccato finestre, rovesciato tavoli e scrivanie, danneggiato dipinti e statue, tentato di dare fuoco alla moquette del parlamento e sventolato bandiere dalle finestre e dai tetti degli edifici occupati.

Durante l’assalto ci sono stati scontri con le forze dell’ordine, che hanno tentato di allontanare i contestatori usando gas lacrimogeni e intervenendo a un certo punto con elicotteri, da cui sono stati sparati proiettili di gomma e granate stordenti.

La polizia è intervenuta anche a cavallo: in uno dei video circolati online si vedono i manifestanti che accerchiano e assaltano un agente in sella, disarcionandolo.

Verso le 21 ora locale il ministro della Giustizia brasiliano Flávio Dino ha fatto sapere che la polizia aveva ripreso il controllo di tutti e tre gli edifici governativi. In tutto sono state arrestate almeno 200 persone. In serata Lula, che era a San Paolo, è tornato a Brasilia e ha visitato gli edifici governativi in cui è stato attuato l’assalto.