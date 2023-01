Che cosa succede quando la cannabis entra a far parte della quotidianità? Negli Stati Uniti per quasi metà della popolazione la marijuana non è più un bene proibito, anzi. Le vendite sono raddoppiate nei periodi di lockdown dovuti alla pandemia: con il Covid si è trasformata in un «bene di prima necessità» e se ne possono vedere e raccontare sia le conseguenze sulla società e sull’economia che le contraddizioni portate da una legalizzazione che va avanti a macchia di leopardo.

In Italia il dibattito sulla legalizzazione della cannabis è costruito su scenari ipotetici: qualcuno è convinto che porterebbe a grandi disastri, secondo altri invece potrebbe essere un’opportunità per l’economia e per colpire le mafie. Ma come sono andate le cose negli Stati Uniti, dove la marijuana è già legale in molti stati e da molti anni?

Lo raccontano l’attivista antiproibizionista e imprenditore Luca Marola e la giornalista Nadia Ferrigo in un podcast in cinque puntate, disponibili dal 9 gennaio. Il podcast si chiama L’erba del vicino, è prodotto dal Post e si può ascoltare gratuitamente sull’app del Post (scaricala qui) ma anche sulle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Di seguito, intanto, il trailer.