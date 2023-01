L’anno è iniziato con temperature molto alte in Europa

Nei primi giorni del 2023 sono state registrate temperature particolarmente alte per la stagione in gran parte d’Europa e in otto paesi sono stati superati i record nazionali delle temperature più alte mai osservate a gennaio. Il fenomeno ha colpito in modo particolare il nord-est del continente, dove le temperature medie del primo giorno dell’anno sono state anche di più di 10 °C superiori alla media riferita al periodo 1979-2010.

Uno dei paesi in cui sono stati battuti i record nazionali è la Polonia, dove generalmente gli inverni sono molto rigidi. Il primo gennaio nella capitale Varsavia sono stati registrati 18,9 °C. Il precedente record, risalente al 1999, era più basso di 4 °C: non è inusuale che i valori massimi si aggiornino, ma è raro che accada con una differenza tanto pronunciata: di solito si tratta di qualche decimo di grado.

Nel corso della stessa giornata in tutto il paese le temperature massime sono state superiori ai 10 °C.

Gli altri paesi in cui i record nazionali di temperatura massima per gennaio sono stati battuti sono la Bielorussia, la Danimarca, la Lettonia, il Liechtenstein, la Lituania, i Paesi Bassi e la Repubblica Ceca. Ma record locali sono stati superati anche in altri paesi. Ad esempio a Bilbao, nel nord della Spagna, è stata registrata la temperatura massima di 25,1 ºC, sempre il primo gennaio: il precedente record era inferiore di quasi un grado. Lo stesso giorno nella regione intorno alla città basca le temperature minime sono state comprese tra 14 e 16 °C, valori che normalmente si osservano a luglio.

A Berlino, in Germania, sono stati registrati 16 °C il primo gennaio. Nella notte tra il 3 e il 4 in Inghilterra e Galles le temperature minime sono state intorno ai 10 °C, mentre normalmente in questo periodo dell’anno sono intorno ai 2-3 °C.

🌡️ Temperatures would usually be expected to drop to around or just above freezing in early January

📈 But tonight, temperatures will stay in double figures across large swathes of England and Wales with any frost confined to central and northern Scotland pic.twitter.com/HT22TrX9yp

— Met Office (@metoffice) January 3, 2023