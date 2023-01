Damar Hamlin, giocatore di football americano, ha avuto un arresto cardiaco in campo

Nella notte tra lunedì e martedì la partita di National Football League (NFL) tra Buffalo Bills e Cincinnati Bengals è stata interrotta per l’arresto cardiaco in campo di Damar Hamlin, giocatore dei Buffalo Bills.

Hamlin, che ha 24 anni, è caduto a terra dopo uno scontro di gioco. La squadra ha poi comunicato che il suo battito cardiaco è stato ripristinato dai medici in campo. Ora il giocatore si trova ricoverato in condizioni critiche all’UC Medical Center di Cincinnati.

Bengals-Bills era una delle partite previste nella diciassettesima e penultima giornata della stagione regolare, peraltro fra due delle migliori squadre dell’American Football Conference, una delle due divisioni che formano il campionato. Entrambe erano già qualificate ai playoff e la partita sarebbe servita a stabilire la seconda classificata.

La partita era iniziata da poco quando Hamlin ha provato a fermare Tee Higgins, ricevitore dei Bengals. L’impatto tra i due è stato duro ma nella norma per una partita di football. Higgins però ha colpito Hamlin in pieno petto, di spalla. In un primo momento Hamlin si era rialzato normalmente, ma subito dopo è crollato a terra all’indietro. La partita è stata prima sospesa, poi interrotta definitivamente.