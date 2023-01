Le previsioni meteo per martedì 3 gennaio

Le previsioni meteo per domani, martedì 3 gennaio, dicono che sarà una giornata prevalentemente nuvolosa al Centro e al Nord, e dal tempo variabile al Sud. Sono previste ampie nebbie sulla Pianura Padana sia al mattino che dopo il tramonto, mentre nella prima parte della giornata ci saranno deboli piogge in Lombardia e in Liguria. Al pomeriggio pioverà anche nel nord della Toscana e nel nord-ovest dell’Emilia-Romagna. Sarà perlopiù nuvoloso anche al Centro, dove sono previste nebbie e piogge sparse sulle regioni tirreniche. Su gran parte del Sud invece sarà bello al mattino e poi parzialmente nuvoloso, con deboli piogge nel sud e nel centro della Sicilia. Sono previste foschie e nebbie al mattino e alla sera sempre in Sicilia e nel Salento.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.