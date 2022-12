Uno dei più grossi bombardamenti russi sull’Ucraina dall’inizio della guerra

Giovedì mattina la Russia ha compiuto un nuovo vasto attacco missilistico contro diverse città di tutta l’Ucraina, tra cui la capitale Kiev. Le altre città colpite sono Kharkiv, Odessa, Leopoli e Zhytomyr. Secondo Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sono stati sparati più di 120 missili. È uno dei più intensi bombardamenti russi sull’Ucraina dall’inizio della guerra, ma non è ancora chiara la portata dei danni.

This photo posted by Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the President's Office, shows a Russian missile that flew straight into a house in a village in Ivano-Frankivsk Oblast but "miraculously" did not explode.

The missile was fired amid Russia's 8th mass attack against Ukraine. pic.twitter.com/cBGMQoKcPQ

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 29, 2022