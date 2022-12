Donatella Bianchi, giornalista ed ex presidente del WWF, sarà la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza del Lazio

Il Movimento 5 Stelle candiderà alla presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi, giornalista ed ex presidente del WWF: lo ha fatto sapere il leader del movimento, Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano Avvenire. Conte ha detto che Bianchi «incarna perfettamente i valori del Movimento» e ne rappresenta «al meglio» il programma politico, sociale ed ambientale. Come giornalista, Bianchi è nota soprattutto per la conduzione di Linea Blu, il programma di Rai 1 dedicato a temi ambientali soprattutto in ambito marino, ma si è occupata di sostenibilità e ambiente anche in altri programmi, sia televisivi che radiofonici. Dal 2019 è presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre.

Le elezioni regionali in Lazio si terranno il 12 e il 13 febbraio 2023 e sono state indette dopo le dimissioni del presidente di regione Nicola Zingaretti, che alle elezioni politiche del 25 settembre era stato eletto deputato col PD. Il candidato sostenuto da PD e Azione-Italia Viva sarà Alessio D’Amato e quello sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sarà Francesco Rocca.