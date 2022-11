La direzione regionale del Partito Democratico nel Lazio ha ufficializzato che sosterrà la candidatura di Alessio D’Amato, assessore regionale uscente alla Salute, come candidato presidente alle elezioni regionali nel Lazio, che si terranno verosimilmente nelle prime settimane del 2023. D’Amato si era candidato in maniera autonoma la settimana scorsa, e i centristi di Azione e Italia Viva avevano già annunciato che lo avrebbero appoggiato.

Le elezioni sono state provocate dalle dimissioni del presidente di regione Nicola Zingaretti, che alle elezioni politiche del 25 settembre è stato eletto deputato col PD: le cariche di deputato e presidente di regione sono incompatibili (a Zingaretti restavano comunque pochi mesi per concludere il suo secondo mandato).

D’Amato ha 54 anni, ha militato in vari partiti della sinistra radicale ma da due legislature regionali è stato eletto col PD. È considerato un esperto di sanità pubblica e durante il picco della pandemia da coronavirus ha ricevuto lodi trasversali per la gestione della campagna vaccinale. Al momento non è chiaro se sarà sostenuto anche dagli alleati a sinistra del PD, che avrebbero preferito un candidato presidente meno apprezzato dai partiti centristi, o se la sua candidatura passerà per elezioni primarie di coalizione.