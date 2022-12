La Regione Lombardia ha raccomandato a tutte le persone che arrivano all’aeroporto di Malpensa dalla Cina di sottoporsi a un tampone per il coronavirus

Un avviso comparso in queste ore sul sito dell’aeroporto di Milano Malpensa consiglia a tutti i passeggeri e agli operatori provenienti dalla Cina di effettuare un tampone molecolare al loro rientro. Il tampone al momento non è obbligatorio, ma è stato pensato come una misura di prevenzione: la Regione Lombardia infatti ha dato indicazione all’azienda sanitaria di riferimento dell’aeroporto di testare le persone in arrivo dalla Cina per tenere sotto controllo i contagi ed eventualmente accertare le varianti del coronavirus riscontrate tra quelle risultate positive.

In Cina da alcune settimane è in corso una nuova, preoccupante ondata di Covid-19. Nonostante il recente aumento dei casi, il governo ha disposto un generale allentamento delle restrizioni. La raccomandazione di effettuare un tampone per chi rientra dalla Cina all’aeroporto di Malpensa è già in vigore e durerà fino al 30 gennaio del 2023.

