Il 31 dicembre l’app Immuni sarà definitivamente dismessa

Il ministero della Salute ha annunciato che il 31 dicembre verranno definitivamente dismesse la app Immuni e la piattaforma nazionale per la gestione del contact tracing relativa alla diffusione del coronavirus. Immuni era stata pensata per allertare le persone entrate in contatto stretto con le persone risultate positive, ma aveva portato risultati molto parziali e già dalla fine del 2021 era per lo più inutilizzata.

Immuni fu attivata in tutta Italia il 15 giugno 2020. Dal prossimo 1° gennaio la app non sarà più scaricabile: le applicazioni già scaricate sui telefoni non saranno utilizzabili per ottenere nuovi “green pass”, le Certificazioni verdi Covid-19, ma sarà possibile conservare quelli già acquisiti. I green pass saranno invece ancora scaricabili sull’app IO, sul Fascicolo Sanitario Elettronico oppure direttamente sul sito dedicato.