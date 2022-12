Le donne afghane non potranno più lavorare per le ong in Afghanistan

Sabato il regime dei talebani, che dall’agosto 2021 governa l’Afghanistan, ha annunciato che le donne afghane non potranno più lavorare per le organizzazioni non governative, sia locali che internazionali. Il motivo, secondo una circolare pubblicata dal ministero dell’Economia, è che ci sarebbero state «gravi lamentele» sul fatto che il personale femminile che lavora nelle ong non indossa regolarmente il velo islamico.

Si trattava di uno dei pochi settori in cui le donne potevano ancora lavorare, dato che nel corso dell’ultimo anno i talebani hanno progressivamente impedito alle donne di ricoprire sempre più ruoli. Non si sa se il governo intenda vietare soltanto l’occupazione di donne afghane o se il divieto si estenderà anche alle donne straniere che lavorano per le ong sul territorio afghano. Quando hanno riottenuto il potere, i talebani avevano tentato di rassicurare la comunità internazionale dicendo che non avrebbero limitato alle donne né il diritto allo studio né quello al lavoro, ma avevano specificato che avrebbero comunque applicato la sharia, l’insieme di princìpi morali e giuridici islamici a cui i talebani danno da sempre un’interpretazione estremamente radicale. Da allora, però, hanno limitato sempre di più le libertà personali e i diritti delle donne afghane, avvicinandosi progressivamente alle regole che vigevano durante il primo regime talebano, durato dal 1996 al 2001 e considerato allora uno dei più rigidi e repressivi al mondo. Soltanto la settimana scorsa, per esempio, avevano vietato alle donne di accedere all’università, dopo averle già escluse da gran parte delle scuole secondarie. – Leggi anche: Per le donne afghane un regime talebano è sempre un regime talebano

Queste decisioni hanno mostrato come la leadership dei talebani abbia messo da parte le intenzioni di moderazione manifestate inizialmente, e come sia determinata a ripristinare la regola della linea dura che il gruppo ha mantenuto durante il suo primo periodo al potere, negli anni Novanta.