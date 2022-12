È morto Franco Frattini

È morto a 65 anni Franco Frattini, politico con una lunga carriera, più volte deputato e ministro in governi di centro e di centrodestra. Da gennaio di quest’anno era presidente del Consiglio di Stato.

Frattini era nato nel 1957 a Roma, dove aveva studiato fino all’università, diventando avvocato e poi giudice amministrativo. Tra gli anni Ottanta e primi anni Novanta era stato consigliere giuridico di vari ministri, poi segretario generale alla presidenza del Consiglio dal 1994, durante il primo governo guidato da Silvio Berlusconi. Con la caduta di quel governo e l’insediamento di quello successivo, guidato da Lamberto Dini, fu nominato ministro per la Funzione pubblica e per gli Affari regionali.

Da quel momento cominciò la sua carriera politica più in vista: si candidò per la prima volta con Forza Italia alle elezioni del 1996, venendo eletto deputato, e ricoprì di nuovo l’incarico di ministro della Funzione pubblica nel 2001, nel secondo governo Berlusconi. Sempre con Berlusconi fu poi ministro degli Esteri, dal 2002 al 2004. Dal 2004 al 2008 uscì dal parlamento per ricoprire l’incarico di commissario europeo per la Giustizia.

Nel 2008 fu rieletto deputato con il Popolo della Libertà, l’ampia coalizione di centrodestra guidata da Berlusconi, e fu ancora ministro degli Esteri nell’ultimo governo Berlusconi, fino al 2011.