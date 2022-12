Racconti a Natale, un podcast da Peccioli

Caricamento player

Nel weekend tra l’8 e l’11 dicembre scorsi il Post ha collaborato con la nuova edizione di A Natale libri per te, a Peccioli, in Toscana: la Fondazione Peccioliper ha organizzato anche quest’anno una fiera di librai negli spazi del Palazzo Senza Tempo – oggetto di un’inventiva e spettacolare ristrutturazione conclusa l’anno scorso – e ha chiesto al Post di progettare una serie di incontri con scrittrici e scrittori per tutte le quattro giornate. Ne è uscita una specie di conversazione prolungata in cui si sono protratti confronti e si sono legati temi, grazie agli interessanti interventi di Daria Bignardi, Pif, Michela Murgia, Oscar Farinetti, Francesco Costa, Erling Kagge, Paolo Bonolis, Concita De Gregorio, Matteo Caccia, Ivan Scalfarotto: che hanno parlato di molte cose soprattutto con il peraltro direttore del Post, Luca Sofri, e poi con Giacomo Papi e Alessandra Tedesco. Agli incontri si è aggiunto il concerto serale del pianista Cesare Picco nel cinema Passerotti di Peccioli.

Considerate le molte richieste di chi non ha partecipato (ma quasi diecimila persone hanno visitato la fiera e gli incontri) e la qualità degli interventi, abbiamo raccolto in tre puntate di un podcast una parte delle cose dette e raccontate dagli ospiti, puntate introdotte e condotte da Luca Sofri; si ascoltano qui o sull’app del Post.