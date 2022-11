Un altro Natale di libri a Peccioli

Per quattro giorni, dall’8 all’11 dicembre, si tiene di nuovo a Peccioli in provincia di Pisa la manifestazione “A Natale libri per te“, progettata in collaborazione col Post e coordinata dal suo peraltro direttore Luca Sofri. Sono quattro giorni di incontri e presentazioni all’interno degli spazi del Palazzo senza tempo – il cui restauro è stato completato due anni fa – associati a una fiera di librai della provincia, che offriranno sconti ai residenti e ai visitatori grazie a una convenzione con la fondazione Peccioliper.

La rassegna di presentazioni si apre giovedì 8, quando ci sarà in programma la conversazione tra Sofri e Francesco Costa, vicedirettore del Post, a proposito del suo ultimo libro California (Mondadori). Sabato 10 invece si terrà un incontro sul nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post, con la direttrice del carcere di Bologna Rosa Alba Casella e il senatore Ivan Scalfarotto, membro della Commissione Giustizia del Senato. Altri ospiti degli incontri saranno Michela Murgia, Concita De Gregorio, Daria Bignardi, Pif, Giacomo Papi, Oscar Farinetti, Erling Kagge, Paolo Bonolis, Paolo Roversi. In collaborazione col Post sono anche la presentazione del libro di Matteo Caccia, responsabile dei podcast del Post, e le due rassegne stampa mattutine del sabato e della domenica che Luca Sofri condurrà insieme a Concita De Gregorio e a Matteo Bordone.

Venerdì sera al cinema Passerotti ci sarà il concerto del pianista Cesare Picco, Dreams are made of this.

Tutti gli incontri sono ad accesso gratuito e senza bisogno di prenotazione. Il programma completo è qui.