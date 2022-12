Le previsioni meteo per la Vigilia di Natale

Le previsioni meteo per sabato 24 dicembre, la Vigilia di Natale, dicono che sarà una giornata piuttosto nuvolosa al Nord e dal tempo variabile al Centro e al Sud. Al mattino sono previsti banchi di nebbia sulla Pianura Padana e ci saranno nuvole e nebbie diffuse anche durante la giornata in gran parte del Nord. Sempre al mattino ci saranno deboli piogge sull’Alto Adige e nevicate sopra i 2.300 metri. Sono previste nuvole e nebbie anche al Centro e in Sardegna, con piogge locali sul nord della Toscana, ma la situazione migliorerà dal pomeriggio. Al Sud sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in Campania e in Basilicata e piogge sparse in Calabria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili