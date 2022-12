Harvey Weinstein è stato condannato per altri tre reati di violenza sessuale

Lunedì un tribunale di Los Angeles ha dichiarato colpevole di tre violenze sessuali Harvey Weinstein, il potente produttore cinematografico di Hollywood già condannato a 23 anni di carcere per reati simili in un altro processo che si era concluso due anni fa. Ora Weinstein rischia altri 24 anni di prigione (la pena verrà decisa più avanti).

I fatti per cui è stato condannato Weinstein, che ha 70 anni, risalgono al 2013 e riguardano un’attrice russa che vive in Italia di cui non è stato diffuso il nome. Il tribunale ha detto che Weinstein la stuprò in una camera d’albergo di Los Angeles, durante un festival di cinema.

Il processo è durato due mesi e Weinsten era accusato di sette capi d’accusa per violenze sessuali, per fatti apparentemente successi tra il 2004 e il 2013 che riguardavano quattro donne. Di due non si conosce l’identità, mentre la terza e la quarta sono Jennifer Siebel Newsom, documentarista e moglie del governatore della California Gavin Newsom, e Lauren Young, modella e sceneggiatrice. Il tribunale di Los Angeles lo ha dichiarato colpevole di tre delle sette violenze sessuali, e solo ai danni di una delle quattro donne.

Weinstein è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale che riguardava una delle donne in questione, una massaggiatrice, mentre sulle accuse fatte da Newsom e Young i giudici non sono riusciti a mettersi d’accordo. Ora la procura dovrà decidere se riproporre l’accusa e far partire un altro processo.

Il caso di Weinstein è stato quello di cui più si è più parlato nel mondo dello spettacolo, da quando alcune inchieste giornalistiche del 2017 pubblicarono le prime accuse nei suoi confronti. Proprio da queste accuse prese avvio il #metoo, il movimento collettivo con cui molte donne in tutto il mondo denunciarono le molestie sessuali subite e fino a quel momento taciute.

Tra le decine di donne che nel tempo hanno accusato Weinsten di violenze ci sono Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Uma Thurman e Cara Delevingne. Il primo processo contro di lui era iniziato a gennaio del 2020 e si era concluso un mese dopo, quando era stato prosciolto dalle accuse più gravi ma dichiarato colpevole di violenza sessuale per due episodi successi nel 2006 e nel 2013, venendo poi condannato a 23 anni di carcere. Per ora ne ha scontati due e ha presentato un appello contro la condanna. Gli anni di carcere che verranno stabiliti per questo secondo processo si aggiungeranno a quelli che sta già scontando.

