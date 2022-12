Gran parte di Kiev è senza elettricità dopo gli attacchi russi

Alcune grandi città dell’Ucraina, fra cui la capitale Kiev, hanno passato la notte fra venerdì e sabato senza elettricità e con grandi problemi alle reti idriche e di riscaldamento. Sono gli effetti del grande attacco missilistico russo di venerdì.

Come già accaduto nelle ultime settimane, gli oltre 70 missili lanciati dalle basi russe avevano come obiettivi principali le infrastrutture civili ed energetiche del paese, nel tentativo di causare blackout e interruzioni alle forniture di acqua e riscaldamento per i civili. Hanno causato danni più consistenti che in passato: solo nella mattinata di sabato l’amministrazione di Kiev è riuscita a rimettere in funzione la metropolitana e a riallacciare acqua e riscaldamento a metà della città, ma gran parte della città è ancora senza elettricità. Anche nella seconda città del paese, Kharkiv, almeno metà dei residenti è al buio e senza riscaldamento dalla notte di venerdì.

Nove centrali elettriche sono state colpite e danneggiate durante gli attacchi di venerdì, quando i russi hanno lanciato 76 missili, di cui 40 diretti verso la città di Kiev. Le autorità ucraine sostengono di averne abbattuti circa 60, ma la compagnia elettrica di stato Ukrenergo ha comunicato che quelli arrivati a destinazione hanno ridotto del 50 per cento le capacità della rete ucraina.

Sono state colpite centrali termoelettriche, idroelettriche e snodi della rete: è stato annunciato che ci sarà bisogno di tempo per rimediare ai danni. La priorità è stata data alle infrastrutture fondamentali e blackout di emergenza potranno interessare varie zone del paese. Le regioni di Kharkiv e Poltava sono state interessate da un blackout totale.