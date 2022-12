C’è stato un nuovo attacco missilistico russo su diverse città ucraine: sono state uccise almeno due persone

Venerdì mattina c’è stato un nuovo attacco missilistico russo su diverse città dell’Ucraina: come i molti avvenuti nelle ultime settimane, aveva come obiettivi principali le infrastrutture civili ed energetiche del paese, nel tentativo di causare blackout e interruzioni alle forniture di acqua e riscaldamento per le persone comuni. Almeno due persone sono state uccise nella città di Kryvyj Rih, nel sud del paese, e diverse altre sono state ferite.

Un portavoce dell’esercito ucraino ha detto a una tv del paese che i missili lanciati sarebbero almeno 60, anche se non ha specificato quanti di questi siano stati intercettati dall’esercito ucraino. Alcuni hanno sicuramente colpito gli obiettivi nelle due maggiori città del paese, Kiev e Kharkiv, dove ci sono state diverse esplosioni e interruzioni di elettricità e acqua. A Kiev, la capitale, centinaia di persone si sono rifugiate all’interno delle stazioni della metropolitana durante i bombardamenti.