L’«annuncio importante» di Donald Trump sulla sua collezione di figurine

Mercoledì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva creato una certa attesa con la promessa di un «annuncio importante», che sarebbe dovuto arrivare il giorno dopo. Giovedì l’annuncio è infine arrivato, ma non era esattamente «importante» nel modo in cui ci si aspetterebbe da un ex presidente americano (che peraltro ha già presentato ufficialmente la sua candidatura per le elezioni del 2024):

ANNUNCIO IMPORTANTE! La mia collezione ufficiale di figurine digitali di Donald Trump è qui! Queste figurine in edizione limitata raffigurano la mia vita e la mia carriera con un’arte straordinaria. Collezionate tutte le vostre figurine digitali preferite di Trump, molto simili alle figurine da baseball, ma, si spera, molto più eccitanti.

Sotto l’annuncio c’era una foto di quella che sembra essere una delle figurine in questione, con Trump vestito in una tuta rossa da supereroe e il numero 45 sui bicipiti e sugli stivali (Trump è stato il 45esimo presidente degli Stati Uniti). Le figurine «costano solo 99 dollari ciascuna» e «sarebbero un ottimo regalo di Natale», ha detto Trump, aggiungendo di affrettarsi a comprarle perché «finiranno, credo, molto velocemente».

Just when you thought this grifter couldn't humiliate himself any more than he already has, there's this. THIS is what the big announcement was. pic.twitter.com/npsjPNYpBA — John Kiriakou (@JohnKiriakou) December 15, 2022

Nonostante l’anticipazione di mercoledì fosse stata fatta in un modo poco istituzionale, molti avevano davvero pensato che Trump potesse annunciare qualcosa di politicamente rilevante, come una sua candidatura a speaker della Camera statunitense.

Il video in cui anticipava l’«annuncio importante» era stato pubblicato sul suo social network “Truth” (creato da Trump dopo essere stato rimosso da Twitter per aver incitato i suoi sostenitori a compiere l’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021): nel video Trump diceva che «l’America ha bisogno di un supereroe», poi compariva un’immagine di lui che si strappava i vestiti rivelando sotto la camicia il costume da supereroe. Era un video certamente poco adatto a un annuncio davvero «importante», ma non era poi così diverso da altri da lui pubblicati durante le sue campagne elettorali.

Trump seems to be making a superhero NFT, this is a new low pic.twitter.com/W7Wm7auGe6 — Right Wing Cope (@RightWingCope) December 14, 2022

Trump è attualmente coinvolto in una ventina di procedimenti giudiziari che riguardano vari reati, tra cui violenza sessuale, diffamazione, interferenze elettorali durante le elezioni presidenziali del 2020, vari casi di evasione fiscale e frode. I suoi affari sono da tempo in crisi, e il suo bisogno di fondi è molto aumentato anche per i rischi legali che corre. Molti hanno collegato un’iniziativa come quella della collezione di figurine proprio alle sue crescenti necessità economiche.

– Leggi anche: Trump non sta riuscendo a bloccare le indagini contro di sé