Donald Trump si è candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il 2024

Nella notte tra martedì e mercoledì Donald Trump ha annunciato che si candiderà per la presidenza degli Stati Uniti nelle elezioni previste nel novembre del 2024. L’annuncio è stato fatto dalla residenza in Florida dell’ex presidente, Mar-a-Lago, nonostante le crescenti pressioni da parte del partito Repubblicano: molti dirigenti speravano in un rinvio dopo il risultato deludente del partito alle elezioni di metà mandato.

Trump ha tenuto un discorso di poco più di un’ora davanti a centinaia di sostenitori che avevano con sé striscioni e cappellini in suo favore, in una sala ampiamente tappezzata di bandiere americane. Ha criticato la presidenza di Joe Biden e soprattutto rilanciato i suoi vecchi slogan, a partire dal più noto “Make America great again”. Infine ha detto: «Per rendere l’America di nuovo grande, stasera annuncio la mia candidatura a presidente degli Stati Uniti».

Watch: Former President Donald Trump announces his third bid for the White House Tuesday night, despite the web of criminal and civil investigations encroaching him.

His candidacy raises questions about the multiple investigations he remains embroiled in: https://t.co/58C1BzceVM pic.twitter.com/msGbOB3PxZ

— TIME (@TIME) November 16, 2022