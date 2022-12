La finale dei Mondiali sarà Francia-Argentina

La Francia ha battuto 2-0 il Marocco nella seconda semifinale dei Mondiali di calcio e giocherà la finale di domenica contro l’Argentina. Potrà quindi difendere il titolo vinto quattro anni fa in Russia e provare a vincere la Coppa del Mondo per due volte consecutive.

La partita contro il Marocco è stata decisa dai gol segnati da Theo Hernandez dopo appena cinque minuti di gioco e poi da Randal Kolo Muani a dieci minuti dal termine. Il Marocco ha provato più volte a reagire ma è andato vicino al gol solamente con una rovesciata finita sul palo e poi nei minuti di recupero.

Per il Marocco tuttavia il Mondiale non finirà qui: sabato si giocherà il terzo posto contro la Croazia. La finale invece è in programma domenica quando in Italia saranno le quattro del pomeriggio.