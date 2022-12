L’Argentina è la prima finalista del Mondiale di calcio

L’Argentina ha battuto 3-0 la Croazia nella prima semifinale dei Mondiali di calcio in Qatar ed è la prima finalista del torneo. Domenica, quando in Italia saranno le quattro del pomeriggio, proverà a vincere la Coppa del Mondo a 36 anni di distanza dal suo ultimo successo, e a otto dall’ultima finale disputata. Affronterà la vincente di Marocco-Francia, in programma mercoledì sera.

Il risultato con cui l’Argentina si è qualificata per la finale di domenica è stato netto e mai messo veramente in discussione dalla Croazia, che proprio in semifinale ha giocato di gran lunga la sua peggior partita di questo Mondiale.

La Nazionale allenata da Lionel Scaloni è andata in vantaggio alla mezzora di gioco con un calcio di rigore realizzato dal suo capitano Lionel Messi. Nell’azione del fallo da rigore la difesa croata si è fatta cogliere di sorpresa da un lancio sulla trequarti apparentemente poco insidioso. Nell’uscita in affanno il portiere croato Dominik Livakovic ha travolto in modo netto Julian Alvarez.

Dal calcio di rigore in poi la Croazia non ha più saputo reagire e cinque minuti dopo Alvarez ha segnato il secondo gol al termine di un lungo contropiede, e grazie ad alcuni rimpalli. Da lì in avanti l’Argentina ha gestito agevolmente la partita. Il terzo gol è arrivato nel secondo tempo, ancora con Alvarez, dopo una splendida incursione personale in area di Messi.

Nella sua storia l’Argentina ha vinto due Mondiali: nel 1978 e nel 1986. Da allora non è più riuscita a ripetersi, nonostante abbia giocato altre due finali, l’ultima delle quali persa nel 2014 in Brasile contro la Germania.

