Il Marocco giocherà le semifinali dei Mondiali di calcio

Il Marocco ha battuto 1-0 il Portogallo e si è qualificato per le semifinali dei Mondiali di calcio per la prima volta nella sua storia. In un quarto di finale equilibrato e combattuto, nonostante il Portogallo fosse favorito sulla carta, il risultato è stato deciso da un gol di testa di Youssef En Nesyri nel finale del primo tempo.

A moment in time

A moment in history The FIRST-EVER African nation to reach a #FIFAWorldCup Semi-Finals 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/SeAOKngZna — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2022

Con la vittoria contro il Portogallo il Marocco diventa la miglior nazionale africana nella storia dei Mondiali: nessuna finora aveva mai superato i quarti di finale. In semifinale il Marocco affronterà la vincente di Inghilterra-Francia, in programma stasera alle 20.

Nelle partite precedenti il Marocco aveva eliminato la Spagna agli ottavi di finale e il Belgio nella fase a gironi. All’esordio aveva invece pareggiato contro i vice campioni del mondo della Croazia. Deve inoltre subire ancora un gol da una squadra avversaria: l’unico che ha preso finora è stato un autogol, peraltro ininfluente.

La squadra allenata da Walid Regragui è probabilmente la migliore mai messa insieme nella storia del calcio marocchino, grazie alla presenza di almeno cinque giocatori di alto livello come il portiere Yassine Bounou, i terzini Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat e il trequartista del Chelsea Hakim Ziyech.

– Leggi anche: Il Mondiale dei calciatori mascherati