C’è stato un bombardamento nel centro di Kiev

Nella prime ore di mercoledì mattina c’è stato un bombardamento russo nel centro di Kiev, capitale dell’Ucraina. Verso le 5.30 ci sono state alcune esplosioni, causate secondo le autorità ucraina dai cosiddetti “droni kamikaze”, ovvero droni di fabbricazione iraniana in dotazione all’esercito russo che si schiantano contro un obiettivo facendo detonare il proprio esplosivo e autodistruggendosi.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la contraerea ucraina avrebbe abbattuto in tutto 11 droni russi: i detriti di alcuni droni avrebbero colpito due edifici amministrativi nel quartiere centrale di Shevchenko, ma senza provocare feriti.

A fragment from a drone damaged 2 administrative buildings in Shevchenko district of Kyiv. pic.twitter.com/6dUkzEDMVL — NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2022

A Kiev e nelle città vicine sono stati attivati tutti i sistemi di difesa aerea e le sirene di allarme per la popolazione. Il governatore della regione di Kiev Oleksiy Kuleba ha invitato tutti i residenti a rimanere in rifugi e luoghi sicuri, e a stare lontani dalle finestre delle proprie abitazioni finché l’allarme non finirà.