Un regalo di Natale al giorno: -14

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Come forse avrete notato, nei “regali al giorno” che pubblichiamo in vista del Natale cerchiamo di alternare idee originali e personalizzabili a cose che più facilmente potrebbero andare bene per un largo numero di persone. Per questa categoria, dopo i biscotti della Bottega del Biscotto, oggi consigliamo alcuni liquori, tutti testati e piaciuti alle persone del Post.

La linea “Vintage” dell’Antica Distilleria Quaglia, che esiste dal 1890 a Castelnuovo Don Bosco, tra Torino e il Monferrato, include liquori di 18 gusti diversi: dalla ciliegia al lampone e dalla violetta allo zafferano, passando per nocciola, liquirizia, sambuca, bergamotto e altri. Le bottiglie sono molto belle, cosa che le rende ancora più adatte a un regalo da scartare. Una da 70 cl costa 20,50 euro, mentre le coppie ne costano 40: sopra questa cifra tra l’altro la spedizione è gratuita. Attenzione che per essere sicuri di riceverle entro Natale la scadenza è il 12 dicembre, domani.

Per chi è in cerca di liquori che vanno bene come digestivi, ma anche per l’aperitivo, una redattrice raccomanda il pastis di Argalà (27 euro più la spedizione) – che secondo i produttori è il primo pastis artigianale italiano – e, dice, «in generale tutto quello che fanno». Un redattore abruzzese invece propone questo kit di cinque liquori digestivi in bottiglie che ricordano quelle dei medicinali di una volta. I gusti sono Ratafià, Liquirizia, Genziana, Anice Stellato, Amaro Scuppoz e sono tutti contenuti dentro una scatola di legno. Il set completo costa 60 euro e la spedizione è gratuita sopra i 55 euro di spesa.

Se vi interessano i gin in particolare, ve ne consigliamo tre: questo prodotto sul lago di Como, questo di Cortona, in Toscana, e questo artigianale giapponese che una redattrice ha definito «il mio preferito di tutti».

