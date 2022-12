Un regalo di Natale al giorno: -17

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

L’ultimo numero di Manettini, la newsletter del Post scritta da quelli di Joypad, conteneva alcuni consigli di cose da regalare per Natale ad amici e parenti appassionati di videogiochi. Da uno di loro è arrivato anche un altro consiglio, che va bene per videogiocatori ma non solo: sono le opere di Marco Citro, in arte Retrobigini, che le realizza a partire da qualsiasi immagine fotografando le linee di scansione dei monitor CRT (quelli vecchi e ingombranti di una volta). Le linee di scansione sono le linee che compongono le immagini che appaiono sui monitor a tubo catodico: appaiono come sottili strisce nere alternate a strisce colorate e creano un particolare effetto “retro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RetroBigini (@retrobigini)

Quelli che ha in casa il collaboratore di Joypad sono perlopiù presi da videogiochi, ma volendo si possono fare con qualsiasi immagine digitale: fotografie, una scena di un film o di un cartone animato, o un gol molto famoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RetroBigini (@retrobigini)

Le fotografie di Retrobigini si possono acquistare attraverso Instagram. Il prodotti già pubblicati sul profilo costano dai 45 euro in su, mentre per le commissioni si parte da 60 euro: il prezzo varia in base al soggetto, alla dimensione e al tipo di stampa (che può essere su carta fotografica o cornice a pannello), oltre che alla difficoltà nel realizzare l’immagine richiesta. Le spese di spedizione sono circa 15 euro, ma se abitate a Milano è possibile ritirarle a mano e richiedere stampe anche di grandi dimensioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RetroBigini (@retrobigini)

