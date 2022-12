Questa mattina tre donne sono state uccise a colpi di arma da fuoco da un uomo in un bar di Fidene, una zona di Roma. Alcune altre persone sono state ferite e portate in ospedale. L’uomo che ha sparato è stato arrestato dai carabinieri. Le ragioni della sparatoria non sono ancora chiare, ma l’Ansa e i giornali locali dicono che il fatto sarebbe legato a una lite durante una riunione di condominio.