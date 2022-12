Le previsioni meteo per lunedì 12 dicembre

Rispetto a domenica, lunedì sarà una giornata meno piovosa, per quanto di cieli coperti. Nel Nord Italia in particolare è prevista nebbia lungo il corso del Po e nuvolosità bassa in tutta la pianura. Sono invece previsti brevi piovaschi nelle Marche e in Abruzzo, piogge locali nelle prime ore del giorno nel sud della Sardegna, e precipitazioni più intense in Sicilia, Calabria e sud della Puglia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.