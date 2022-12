Le previsioni meteo per domenica 11 dicembre

Domenica pioverà in molte parti d’Italia, secondo le previsioni del tempo, e in alcune zone nevicherà. Più nello specifico sono previste precipitazioni in Emilia-Romagna, Lombardia e regioni del Nord-Est, che potranno essere nevose a partire dai 500 metri di altitudine. Per quanto riguarda l’Italia centrale invece, dovrebbe piovere in alcune parti di Marche, Umbria e Abruzzo, con neve sulle montagne. Al Sud è prevista pioggia lungo le coste tirreniche di Sicilia, Calabria e Basilicata, soprattutto in mattinata, e in misura molto minore in Campania, Molise e Puglia. Non dovrebbe piovere invece in Sardegna.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.