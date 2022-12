C’è un grande incendio in un centro commerciale vicino a Mosca

Venerdì mattina si è sviluppato un grande incendio in un centro commerciale di Chimki, città alla periferia nord-ovest di Mosca, capitale della Russia. Secondo le prime informazioni l’incendio sarebbe iniziato verso le 6 del mattino nei locali in un ipermercato specializzato in bricolage, e avrebbe riguardato un’area totale di circa 7mila metri quadrati. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti scrive che le autorità russe hanno confermato che almeno una persona è morta.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022

Nei video pubblicati da diversi utenti sui social network si vedono il tetto dell’ipermercato completamente coperto dal fuoco, una grande colonna di fumo e anche alcune esplosioni provenire dalla zona coinvolta nell’incendio.