I 248 migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla nave Geo Barents sbarcheranno nel porto di Salerno

Il governo italiano ha assegnato il porto di Salerno alla nave Geo Barents per far sbarcare le 248 persone migranti soccorse nei giorni scorsi nel mar Mediterraneo. La nave, della ong Medici Senza Frontiere, aveva soccorso i migranti in tre diverse operazioni di salvataggio (la prima il 4 dicembre): a bordo ci sono molte donne e bambini, ma fino a oggi il governo non aveva ancora acconsentito al loro sbarco in Italia.

La Geo Barents è una delle navi a cui un mese fa il governo aveva inizialmente impedito di far sbarcare nei porti della Sicilia centinaia di migranti salvati in mare (applicando una politica detta di “sbarchi selettivi”, facendo scendere dalla nave solo donne, bambini e uomini in condizioni di salute considerate precarie). Alla fine, però, erano state fatte sbarcare tutte le persone a bordo.

Nel frattempo c’è un’altra nave con a bordo centinaia di migranti, in attesa di un porto in cui attraccare: la Humanity 1, della ong SOS Humanity, che nei giorni scorsi ha soccorso 261 migranti.