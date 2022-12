I 261 migranti soccorsi dalla nave Humanity 1 sbarcheranno nel porto di Bari

Il governo italiano ha assegnato il porto di Bari alla nave Humanity 1 della ong tedesca SOS Humanity per far sbarcare le 261 persone migranti soccorse nei giorni scorsi nel mar Mediterraneo. A bordo c’è una trentina di donne, alcune delle quali incinte, e più di 90 minorenni, tra cui tre neonati e quasi 70 minori non accompagnati. Fino a oggi il governo non aveva ancora acconsentito al loro sbarco in Italia. L’assegnazione del porto di Bari è arrivata dopo che il governo aveva stabilito che un’altra nave con a bordo dei migranti, la Geo Barents della ong Medici Senza Frontiere, potrà attraccare a Salerno. Sulla Geo Barents ci sono 248 migranti.

Sos Humanity ha raccontato che la mattina del 6 dicembre, mentre l’equipaggio della Humanity 1 stava soccorrendo 103 persone, «ha assistito da vicino a un rimpatrio forzato di persone in fuga da parte della cosiddetta Guardia Costiera libica», che ha bloccato un gommone con a bordo circa 50 persone: la maggior parte è stata portata con la forza a bordo della motovedetta dei libici, mentre sei persone sono finite in acqua e sono poi state aiutate dalla Humanity 1.