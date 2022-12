In Francia i preservativi saranno gratuiti per le persone con meno di 25 anni

Giovedì il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che da gennaio del 2023, nelle farmacie francesi, i preservativi diventeranno gratuiti per le persone tra i 18 e i 25 anni: la misura ha l’obiettivo di facilitare ulteriormente l’accesso alla contraccezione per le persone più giovani e ridurre il numero di gravidanze non desiderate, oltre a contrastare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili.

Pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, en 2023, le préservatif sera gratuit en pharmacie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022

La decisione è stata annunciata durante un dibattito su giovani e salute nella periferia di Poitiers, nell’ovest della Francia, e si aggiunge a quella già presa l’anno scorso sull’estensione della contraccezione gratuita alle donne con meno di 25 anni (anziché con meno di 18, come era stato fino a quel momento): in quel caso ad essere state rese gratuite erano le pillole anticoncezionali e i dispositivi intrauterini (come la spirale), oltre alle visite per farseli prescrivere.

Dal 2019, inoltre, in Francia i preservativi sono rimborsabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti da un medico: la misura annunciata da Macron li rende ancora più accessibili, perché gratuiti già al banco della farmacia senza bisogno di una prescrizione.