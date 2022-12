Volodymyr Zelensky è la persona dell’anno di Time

La rivista statunitense Time ha scelto come persona dell’anno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (premiato insieme allo «spirito dell’Ucraina»). Il direttore della rivista, Edward Felsenthal, ha commentato la scelta dicendo che «si può guardare a quello che accade in Ucraina con un senso di speranza o un senso di paura (e la storia, ovviamente, non è ancora completamente scritta), ma in ogni caso va detto che Zelensky ha galvanizzato il mondo in un modo che non si vedeva da decenni».

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

Il premio di Persona dell’anno – che fino al 1999 era chiamato Uomo dell’anno, ma a un certo punto lo si vide come riduttivo, oltre che discriminatorio – viene attribuito ogni anno dal settimanale statunitense Time a una persona, un gruppo, un’idea o un oggetto che «nel bene e nel male ha influenzato di più gli eventi di quell’anno». Non è un riconoscimento a un lavoro svolto ma lo è soltanto della rilevanza che ha avuto quel personaggio nel corso dell’anno. Nel 2016 per esempio era stato scelto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’anno prima tra i finalisti c’era anche Abu Bakr al Baghdadi, il capo dello Stato Islamico, arrivato dietro alla cancelliera tedesca Angela Merkel. Lo scorso anno era stato assegnato al CEO di SpaceX e di Tesla Elon Musk, ora anche proprietario di Twitter.