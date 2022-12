I Mondiali di calcio da qui alla finale

Martedì si sono conclusi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar. Dopo i primi risultati in linea con le previsioni, le ultime partite sono state aperte e combattute come tante fra quelle viste in precedenza ai gironi. La Croazia vice campione del mondo ha battuto il Giappone soltanto ai rigori, mentre il Marocco si è guadagnato il “titolo” di sorpresa di questi Mondiali eliminando la Spagna, sempre ai rigori. Ha sorpreso anche il risultato tennistico (6-1) con cui il Portogallo ha battuto la Svizzera proprio dopo l’esclusione dai titolari di Cristiano Ronaldo.

Con gli ultimi risultati si è completato il tabellone dei quarti di finale, che si disputeranno in soli due giorni, tra venerdì e sabato. Si comincia con Croazia-Brasile e Olanda-Argentina, partita che agli appassionati richiama la finale dei Mondiali del 1978. Sabato invece sarà il turno di Portogallo-Marocco, con la prima che ha l’opportunità di tornare alle semifinali dopo 16 anni, e di una grande classica del calcio europeo, Inghilterra-Francia: viste le ambizioni, per chi delle due verrà eliminata sarà una grossa delusione.

Venerdì 9/12

16.00

Croazia-Brasile [Rai 1]

20.00

Olanda-Argentina [Rai 1]

Sabato 10/12

16.00

Marocco-Portogallo [Rai 1]

20.00

Inghilterra-Francia [Rai 1]

L’attaccante francese Kylian Mbappé è in testa alla classifica marcatori, con 5 gol fatti in 4 partite. Tra i giocatori ancora in corsa nel torneo seguono Cody Gakpo (Olanda), Marcus Rashford e Bukayo Saka (Inghilterra), Gonçalo Ramos (Portogallo), Lionel Messi (Argentina), Olivier Giroud (Francia) e Richarlison (Brasile), tutti a quota 2 gol segnati.

Mbappé in particolare con gli ultimi gol fatti ha superato a soli 23 anni e una sola edizione disputata interamente quelli segnati da Diego Armando Maradona in 21 partite tra il 1982 e il 1994. Sempre restando fra i record, Cristiano Ronaldo non sta passando un bel periodo col Portogallo e sembra aver perso il posto da titolare. Nelle partite precedenti aveva però fatto in tempo a diventare il primo calciatore ad aver segnato in cinque edizioni dei Mondiali. Tuttavia, deve ancora segnare un gol nella fase a eliminazione diretta.

Le vincitrici dei quarti di finale si incontreranno in semifinale, in programma tra martedì 13 e mercoledì 14 dicembre. La finale per il terzo posto è in programma sabato 17; la finale vera e propria domenica 18 alle 16 (ora italiana) allo stadio di Lusail, distante circa venti chilometri dalla capitale Doha.

– Leggi anche: I palloni che potrebbero cambiare il calcio