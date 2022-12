Il Marocco ha eliminato la Spagna agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio

La Nazionale di calcio del Marocco ha battuto ai rigori la Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar. Dopo aver battuto il Belgio ai gironi, il Marocco ha eliminato una delle nazionali considerate favorite a questi Mondiali e si è qualificato ai quarti di finale di un Mondiale per la prima volta nella sua storia (non giocava gli ottavi dal 1986).

I tempi regolamentari erano terminati 0-0, con la Spagna ampiamente in controllo del gioco ma poco efficace in attacco. Il Marocco ha avuto paradossalmente più occasioni nette per fare gol partendo in contropiede, senza però mai riuscire a segnare. Ai rigori la Spagna ha sbagliato tutti i rigori che ha tirato, con Pablo Sarabia, Carlos Soler e Sergio Busquets. Il rigore decisivo del Marocco è stato segnato invece con un “cucchiaio” dall’ex terzino dell’Inter Achraf Hakimi.

