Le previsioni meteo per giovedì 8 dicembre

Secondo le previsioni meteo per domani, giovedì 8 dicembre, il tempo sarà prevalentemente soleggiato al nord fino al pomeriggio, con nebbia in alcune zone della Pianura Padana nelle ore più fredde. Nevicherà intorno ai 1200 metri nelle aree alpine occidentali. Al Centro, al Sud e nelle isole sarà nuvoloso quasi tutto il giorno, e potrebbero esserci piogge dal tardo pomeriggio nella parte settentrionale della Toscana, in Umbria e nel Lazio. Alla sera ci si aspettano piogge su gran parte del Nord.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili