L’Ungheria ha bloccato lo stanziamento di 18 miliardi di euro di aiuti che l’Unione Europea aveva previsto per l’Ucraina

Martedì mattina a Bruxelles, nel corso della riunione dell’ECOFIN – il nome che prende il Consiglio dell’Unione Europea quando è formato dai ministri delle Finanze dei 27 paesi membri – l’Ungheria ha bloccato lo stanziamento di 18 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina, ponendo il proprio veto. La misura andava approvata all’unanimità affinché l’Unione Europea potesse stanziare i fondi a partire dal gennaio 2023.

Il veto dell’Ungheria era piuttosto annunciato: nei giorni scorsi il primo ministro ungherese Viktor Orbán aveva già detto di essere contrario a uno stanziamento collettivo dei fondi, e aveva proposto che venissero stipulati accordi bilaterali tra i singoli paesi dell’Unione e l’Ucraina. È una soluzione che però richiederà l’approvazione dei parlamenti dei vari paesi, e quindi potrebbe allungare i tempi.

L’Ungheria potrebbe avere usato il proprio potere di veto per fare pressione sugli altri paesi membri e sbloccare i 7,5 miliardi dei cosiddetti fondi strutturali dell’attuale bilancio pluriennale dell’Unione Europea. La Commissione Europea ha infatti proposto di sospendere l’erogazione di questi fondi all’Ungheria per via di una serie di carenze del paese nel rispetto dello stato di diritto. Una decisione ufficiale al riguardo dovrà essere presa dal Consiglio Europeo entro il 19 dicembre.