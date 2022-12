A che punto sono i Mondiali di calcio

Finora agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar non ci sono state grandi sorprese. A differenza della fase a gironi, caratterizzata da tanti risultati inaspettati ed eliminazioni eccellenti — come quelle di Germania, Belgio e Uruguay — le partite giocate nel weekend sono andate tutto sommato come dovevano andare.

Sabato pomeriggio l’Olanda ha battuto senza troppi problemi gli Stati Uniti, mentre la sera l’Argentina ha faticato un po’ di più, ma alla fine ha battuto 2-1 l’Australia con un risultato innescato da un gran gol di Lionel Messi nel primo tempo, il terzo di questi Mondiali.

Domenica sono arrivati altri due risultati netti. La Francia ha eliminato la Polonia battendola 3-1 (con l’unico gol della Polonia segnato a partita quasi conclusa) mentre l’Inghilterra ha battuto il Senegal dopo essersi trovata in vantaggio 3-0 dopo appena un’ora di gioco (e così è finita).

Sabato

16.00

Olanda-Stati Uniti 3-1

10° Depay, 46° Blind, 76° Wright, 81° Dumfries

20.00

Argentina-Australia 2-1

35° Messi, 57° Alvarez, 77° Fernandez (aut)

Domenica

16.00

Francia-Polonia 3-1

44° Giroud, 74° 91° Mbappé, 99° Lewandowski

20.00

Inghilterra-Senegal 3-0

38° Henderson, 48° Kane, 57° Saka

Lunedì

16.00

Giappone-Croazia [Rai 1]

20.00

Brasile-Corea del Sud [Rai 1]

Martedì

16.00

Marocco-Spagna [Rai 1]

20.00

Portogallo-Svizzera [Rai 1]

Tra lunedì e martedì si concluderà il turno. Le partite in programma in questi giorni potrebbero essere le più aperte: non Brasile-Corea del Sud, dove il Brasile è ampiamente favorito anche se non dovesse giocare Neymar (infortunato e ancora in dubbio), ma le altre sì. A partire da Giappone-Croazia di lunedì pomeriggio, e poi Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera di martedì.

Intanto, continuano a rimanere in gioco cinque dei migliori dieci marcatori in attività ai Mondiali di calcio: Lionel Messi e Kylian Mbappé, che con quelli segnati nel weekend hanno raggiunto 9 gol ciascuno, e poi Cristiano Ronaldo (8), Harry Kane e Neymar (6).

Dopo gli ultimi ottavi di finale in programma martedì, i Mondiali si fermeranno per i primi due giorni di riposo da quando il torneo è iniziato, lo scorso 20 novembre. Riprenderanno poi nel weekend, subito con due grandi partite ai quarti di finale: Olanda-Argentina, come la finale del 1978, e Inghilterra-Francia.

Venerdì 9/12

20.00

Olanda-Argentina

Sabato 10/12

20.00

Inghilterra-Francia

