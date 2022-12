La nave Geo Barents, dell’ong Medici senza Frontiere, ha soccorso 74 persone migranti nel mar Mediterraneo

Domenica la nave Geo Barents, dell’ong Medici senza Frontiere, ha soccorso 74 persone migranti, tra cui diversi bambini, che si trovavano nel mar Mediterraneo a bordo di un gommone in condizioni precarie: erano partite il giorno prima dalla Libia. Al momento le persone soccorse non sono state fatte sbarcare e si trovano quindi a bordo della Geo Barents. La nave è ripartita per la sua nuova missione il primo dicembre, dopo che all’inizio del mese scorso era stata coinvolta in uno stallo imposto per giorni dal governo italiano: inizialmente il governo si era rifiutato di far sbarcare i 572 migranti a bordo della Geo Barents e altre decine a bordo di altre navi delle ong, poi aveva applicato una politica di “sbarchi selettivi”, facendo scendere dalla nave solo donne, bambini e uomini in condizioni di salute considerate precarie. Alla fine erano state fatte sbarcare tutte le persone a bordo.

– Leggi anche: Come si prepara una nave che soccorre persone nel Mediterraneo