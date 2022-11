Nella maggior parte dei casi le copertine di libri più inventive sono quelle pensate per la narrativa, cioè per i romanzi, e specialmente per quelli considerati “letterari”: per i gialli e per i romanzi rosa infatti è più comune usare degli schemi e dei luoghi comuni che indicano chiaramente a chi entra in libreria che tipo di libro si sta guardando. Tra le copertine più interessanti uscite questo mese però ci sono soprattutto saggi, romanzi gialli e libri di più complessa definizione. Due sono stati scritti da comici; uno da un autore straniero a cui le copertine delle edizioni italiane dei suoi libri piacciono talmente tanto che le ha volute uguali anche nel suo paese. Una delle copertine è stata stampata su carta prodotta con le alghe, un’altra mostra un oggetto che forse sulla copertina di un libro non era mai finito prima.