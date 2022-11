Cosa sappiamo della frana a Ischia

All’alba di sabato 26 novembre una frana ha causato una violenta colata di fango e massi che ha travolto il comune di Casamicciola Terme, nella parte nord dell’isola di Ischia, facendo enormi danni: almeno una persona è morta, ci sono diversi dispersi e molti edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati.

Circa 130 persone sono rimaste senza casa e sono state ospitate per la notte in un albergo dell’isola. La frana ha isolato diverse zone di Casamicciola e molte abitazioni sono rimaste senza elettricità. Il governo si riunirà domenica mattina intorno alle 11 in una seduta straordinaria per dichiarare lo stato di emergenza e stanziare i primi fondi (si parla di due milioni di euro) per realizzare i necessari interventi di riparazione e ricostruzione.

La frana, avvenuta intorno alle 5 di mattina, è stata causata da un forte nubifragio: secondo le stime del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), tra la mezzanotte e le 6 del mattino di sabato sono caduti intorno a Casamicciola 126 millimetri di pioggia: per la zona è il valore più alto degli ultimi vent’anni, cioè da quando a Ischia ci sono i pluviometri a registrare questo genere di dati. La pioggia ha fatto staccare una grossa porzione di terreno in altura che è arrivata fino al paese trascinando cose e persone.

Il fango ha portato con sé fino al mare automobili, alberi e detriti delle abitazioni che ha distrutto. Sabato i soccorritori dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno liberato diverse persone che erano rimaste bloccate nel fango: ci sono almeno dieci feriti lievi e uno in gravi condizioni, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il suo salvataggio è stato molto raccontato perché in parte ripreso in un video che mostra l’uomo mentre aspetta i soccorsi appeso agli infissi di una finestra.

Per il momento è stata accertata la morte di una donna: ci sono però ancora diverse persone disperse e il numero di morti potrebbe quindi salire. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato di 11 dispersi, anche se nelle attuali condizioni, con alcune zone ancora inaccessibili a causa della frana, è difficile fare stime certe. Le ricerche sono andate avanti anche durante la notte tra sabato e domenica. Tra i dispersi ci sono due famiglie, tra cui un neonato.

Non è ancora chiaro invece per quale ragione o malinteso nella mattinata di sabato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini avesse parlato di otto morti accertati, in un evento pubblico per l’inaugurazione dei una nuova linea della metropolitana a Milano. La notizia si è diffusa rapidamente sui giornali, ma nessuna autorità fino a quel momento aveva fornito un numero simile né lo ha confermato in seguito, fino a che lo stesso Piantedosi era stato costretto a smentirlo, raccomandando di fare affidamento esclusivamente sui numeri forniti dal prefetto.

Il Consiglio dei ministri convocato d’urgenza per domenica mattina nominerà con ogni probabilità un commissario straordinario per la gestione dell’emergenza: come la proclamazione dello stato d’emergenza, è una misura che serve a disporre fondi immediati saltando gli abituali passaggi burocratici, per favorire una ricostruzione il più possibile rapida delle infrastrutture minime per vivere a Casamicciola, un comune di poco più di 7mila abitanti.

Tra i primi interventi necessari, Nello Musumeci – il ministro ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare – ha menzionato la sistemazione delle strade, la costruzione di alloggi temporanei e la fornitura di pasti alle persone che ne hanno bisogno.

La zona di Casamicciola Terme interessata dalla frana è descritta da tempo come particolarmente problematica, come varie altre dell’isola, a causa del terreno di origine vulcanica che quando si riempie eccessivamente può staccarsi e creare frane di fango, detriti e massi. Dal 1900 a oggi si sono verificati una dozzina di eventi simili, la maggior parte dei quali proprio intorno a Casamicciola. L’ultima frana, nel 2009, fu simile a quella avvenuta sabato: in quell’occasione una colata di fango e detriti travolse e uccise una ragazza di quattordici anni.