Un po’ di sconti per il Black Friday

Da giorni, e in alcuni casi da settimane, molti negozi online hanno cominciato a proporre sconti in vista del Black Friday. Da un po’ di anni, infatti, i negozi iniziano a fare offerte sempre prima del Black Friday vero e proprio (il venerdì dopo il quarto giovedì di novembre) e a finire sempre dopo, anche oltre il lunedì successivo, il cosiddetto Cyber Monday.

Una delle tendenze più evidenti quest’anno è stata quella dei negozi più piccoli e specializzati di anticipare gli sconti solo per i propri clienti “affezionati” e cioè solitamente quelli che sono iscritti alle loro newsletter, o che non si sono mai iscritti ma per qualche motivo le ricevono. Quindi se siete in cerca di qualche affare, una buona idea può essere quella di andare a controllare nella casella di posta dedicata dove finiscono le mail promozionali in cerca di qualche codice sconto, oppure iscrivervi adesso alle newsletter che potrebbero interessarvi. Intanto qui sotto trovate un elenco di alcuni dei siti che fanno sconti tra oggi, domani e i prossimi giorni, con qualche segnalazione specifica.

Elettrodomestici e generalisti

Per chi è in cerca di qualche affare su elettrodomestici e prodotti tecnologici come smartphone, computer e smart TV in questi giorni le offerte sono migliaia, in particolare su:

MediaWorld: ci sono già alcune offerte in corso e ne arriveranno altre tra oggi e domani e fino al 29 novembre

Unieuro: le offerte già in corso e finiranno domenica 27 novembre

Euronics: ha iniziato gli sconti il 21 novembre e continuerà fino al 29 novembre

Amazon: fa come ogni anno migliaia di sconti più o meno interessanti: qui ne avevamo segnalati alcuni

eBay: ci sono sconti fino al 70 per cento indicati come Cyber edays. Su eBay si trovano spesso offerte vantaggiose su prodotti che su Amazon sono raramente scontati: per esempio in questi giorni gli iPhone 13 (quelli usciti l’anno scorso) da 128 giga in promozione sul sito sono i più economici in circolazione, costano 750 euro. Gli Airpods di seconda generazione (molto consigliati dai redattori del Post che hanno un iPhone e non sopportano gli auricolari con i gommini) costano 120 euro, il prezzo più basso di internet.

Come sempre in queste ricorrenze, capita di imbattersi in sconti che non sono veri sconti o che in realtà sono meno vantaggiosi di quel che sembra, perché le aziende li propongono come tali approfittando del fatto che molte persone non sanno qual era il prezzo prima della promozione. Non c’è un unico modo infallibile per scovare questi imbrogli, ma con i prodotti tecnologici e gli elettrodomestici farlo è più facile che con altro. Innanzitutto può essere utile fare una verifica con strumenti come Trovaprezzi.it, che mette in ordine di prezzo tutti i siti che vendono un determinato prodotto online. Oppure con Keepa e CamelCamelCamel, due strumenti che mostrano l’andamento dei prezzi su Amazon ma che possono essere utili anche per valutare i prezzi di altri siti, visto che spesso le cose su Amazon hanno prezzi tra i più bassi online. Tutti questi siti usano lo stesso sistema di guadagni per affiliazioni che usa a volte la sezione Consumismi del Post.

Cosmetici e profumi

Per la Black Week, Sephora fa sconti dal 25 al 30 per cento su moltissimi prodotti, compresi cofanetti adatti a diventare regali natalizi, come quelli del marchio Drunk Elephant

Anche sul sito di Douglas è in corso la Black Friday Week con sconti del 25 per cento su molti prodotti

Per “la settimana del Black Friday” su Lookfantastic ci sono sconti fino al 50 per cento su alcuni prodotti e uno sconto aggiuntivo del 5 per cento inserendo il codice CYBER

Il sito di Pinalli ha annunciato che farà degli sconti, che inizieranno probabilmente venerdì

Il sito di cosmetici e profumi Marionnaud fa sconti del 33 per cento su tutto: una redattrice ne approfitterà per fare una scorta di deodoranti Biotherm Deo Pure, gli unici che usa perché non la fanno sudare né puzzare per più di 24 ore: normalmente non si trovano a meno di 20 euro mentre in questi giorni ne costano 14.

Sul sito del marchio italiano di trucchi Espressoh dalle 7 del 24 novembre alle 23:59 del 28 novembre c’è il 25 per cento di sconto su tutti i prodotti compreso il gel per le sopracciglia che avevamo provato e il gel per arrossare le guance che avevamo provato e consigliato come regalo di Natale

Per tutto il mese di novembre il sito dei prodotti per la pelle Deciem, che comprende quelli dei marchi The Ordinary e Niod, fa sconti del 23 per cento su tutti i prodotti

Il sito di prodotti per il corpo Ecco Verde fa sconti fino al 40 per cento su una selezione di prodotti

Il celebre marchio di creme e prodotti per la pelle Kiehl’s fa sconti del 25 per cento su tutto e del 30 per cento se si spende più di 149 euro

VeraLab, il marchio dell’Estetista Cinica, ha cominciato a inizio novembre a scontare i suoi prodotti del 40 per cento per gli e le iscritte alla sua newsletter. Dal 25 al 27 novembre gli sconti saranno aperti a chiunque

Abbigliamento

Il negozio online di abbigliamento multimarca Asos fa sconti fino all’80 per cento, a cui si aggiunge un ulteriore sconto del 15 per cento se si raggiungono i 30 euro, con il codice HAVE15

Per la Cyber Week, il sito multimarca Zalando fa sconti fino al 70 per cento

Il sito di Benetton fa il 30 per cento di sconto su una selezione di articoli

Il sito di abbigliamento di lusso Yoox fa sconti del 25 e 35 per cento fino al 24 novembre poi non si sa, ma probabilmente arriveranno nuove promozioni

Il negozio di abbigliamento soprattutto intimo Oysho fa sconti fino al 50 per cento da giovedì alle 22

Uniqlo fa sconti per il Black Friday dal 24 novembre fino al 4 dicembre su maglioni, piumini e giacche in pile: in particolare consigliamo i guanti di cashmere, anche se va detto che costano quanto costavano l’anno scorso non in sconto (30 euro anziché 40)

Ci sono sconti interessanti anche sui siti di abbigliamento monomarca come Vans, Adidas, Nike, Napapijri, Eastpak, North Face e Levi’s: molti di questi, tra l’altro, si trovano in sconto anche su Amazon, Asos e Zalando, ma conviene controllare anche sui siti dei rivenditori di abbigliamento sportivo che hanno già cominciato le promozioni come Sportler, MaxiSport e Cisalfa

Altro

Il sito di arredamento e cose per la casa Archiproducts fa fino al 40 per cento di sconto su alcuni prodotti fino al 28 novembre

Ci sono già sconti anche sul sito di cose per la casa e abbigliamento francese La Redoute

Il sito di oggetti “di design” Made in design fa sconti fino al 50 per cento su alcune cose: segnaliamo in particolare quelle del marchio Hay e di Seletti, in sconto del 20 per cento

Il negozio online di vini Tannico ha delle promozioni giornaliere su una selezione di vini e altri sconti sui bestseller

Rinascente fa sconti fino al 50 per cento su una selezione di prodotti

Il sito di sex toys “di design” Lelo, di cui abbiamo scritto con entusiasmo in molte occasioni, fa sconti fino al 60 per cento e alle lettrici e ai lettori del Post aggiunge un ulteriore 15 per cento: basta inserire il codice promozionale ILPOSTBF prima dell’acquisto

LEGO farà sconti da venerdì 25 a lunedì 28 novembre

Su IBS ci sono sconti fino al 40 per cento su alcuni giochi e del 20 per cento su dvd, dischi e vinili, oltre che sui libri delle case editrici che stanno facendo promozioni in questi giorni, come Sur che fa il 20 per cento di sconto su tutti i suoi libri usciti prima di sei mesi fa fino al 30 novembre

Il marchio di eccentriche calze Happy Socks fa sconti del 25 per cento su tutto, e il marchio di calze di lusso Gallo fino al 50 su alcuni prodotti

Lo storico marchio di cioccolato Venchi fa sconti fino al 50 per cento su una selezione di prodotti, tra cui questo kit di degustazione a 50 invece di 100 euro

Fino al 30 novembre Storytel propone un’offerta di due mesi di abbonamento a 2 euro

Colvin, il sito che spedisce fiori e piante a domicilio, fa il 20 per cento di sconto su tutto con il codice NATUREFRIDAY

Il marchio Nespresso ha in offerta alcune macchine per il caffè, capsule e montalatte

Da venerdì il sito di viaggi organizzati WeRoad fa fino a 200 euro di sconto su tutti i viaggi in partenza dal 15 gennaio 2023 prenotabili dal 25 al 27 novembre

Per ogni volo acquistato (non nel periodo natalizio però) Ryanair ne fa pagare un altro la metà del prezzo

***

