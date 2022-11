Per il Black Friday, sui principali negozi di libri online ci sono 150 ebook molto scontati

Solo per la giornata di venerdì 25 novembre, in occasione del Black Friday, sui principali negozi online che vendono libri ci sono 150 titoli in formato ebook con prezzi molto scontati (dai 2 ai 4 euro). Per citarne alcuni tra i più interessanti usciti di recente: Tra le nostre parole di Katie Kitamura, Appunti sulla tua scomparsa improvvisa di Alison Espach e Stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri.

Gli sconti sono attivi su IBS, Amazon, la Feltrinelli e Kobo, tra gli altri.

