13 sconti interessanti per la settimana del Black Friday

Come ogni anno, quando ci si avvicina alla fine di novembre, molti negozi online e fisici cominciano a proporre sconti legati alla ricorrenza del Black Friday. Inizialmente le offerte venivano fatte solo nel giorno del Black Friday vero e proprio, che quest’anno sarà il 25 novembre, cioè il venerdì successivo al quarto giovedì di novembre (che negli Stati Uniti è il giorno del Ringraziamento). Negli ultimi anni però i negozi hanno deciso di cominciare a fare offerte anche diversi giorni prima e finire dopo, di solito il lunedì successivo, il cosiddetto Cyber Monday.

Anche se il Black Friday sarà la settimana prossima quindi, online si trovano già molte promozioni, ma per gli sconti più grossi bisognerà aspettare il vero Black Friday. Li fanno i grandi e-commerce come Amazon, eBay, Mediaworld e Unieuro, ma anche negozi più piccoli e specializzati. Abbiamo elencato alcune delle offerte più interessanti per chi vuole approfittarne, magari per cominciare a fare qualche regalo di Natale. Per essere sicuri di essere di fronte a un vero sconto, potete usare Camelcamelcamel e Keepa per sapere l’andamento dei prezzi di Amazon, oppure Trovaprezzi per avere una panoramica dei prezzi dei prodotti su tutti i negozi online che li vendono: tutti questi siti funzionano con lo stesso sistema di affiliazioni che in certi casi usa anche il Post.

Prodotti di Kiehl’s

È un periodo di saldi anche per il noto (e notoriamente costoso) marchio di prodotti per la cura della pelle Kiehl’s: sul sito c’è lo sconto del 25 per cento su tutto e del 30 per cento con una spesa superiore a 149 euro. Tra i prodotti di questo marchio, una redattrice del Post che ne ha provati parecchi consiglia il Midnight Recovery Concentrate (30 ml a 38 euro), un siero alla lavanda da mettere prima di andare a dormire per idratare la pelle, e la Creme de Corps (250 ml a 23 euro), una crema per il corpo molto densa e quindi ideale per la pelle molto secca e disidratata, come quella che si ha spesso in inverno. La Creme de Corps richiede un po’ di tempo perché si assorba ed è famosa anche perché viene spalmata sulle gambe delle modelle prima di molte sfilate.

Libri di Sur

Fino al 30 novembre i libri della casa editrice Sur (tutti tranne quelli usciti negli ultimi sei mesi) sono in sconto del 20 per cento su Amazon, IBS e in molte librerie online e fisiche. Sur è specializzata in romanzi di autori latinoamericani e angloamericani. Tra quelli consigliati dalla redazione del Post ci sono le storie a tratti inquietanti della scrittrice argentina Samanta Schweblin: Kentuki, Sette case vuote e Distanza di sicurezza. C’è anche Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo, che nel 2019 vinse il Booker Prize, il più importante premio letterario britannico, e molti altri autori e autrici come Zadie Smith, Roberto Bolaño e Colson Whitehead.

Booking

Per il periodo del Black Friday la piattaforma di prenotazione di hotel, ostelli, residence e appartamenti Booking.it fa sconti fino al 30 per cento su alcuni soggiorni entro il 31 dicembre.

Storytel

La piattaforma di ascolto di audiolibri su abbonamento offre due mesi a 2 euro per chi si iscrive per la prima volta (normalmente il primo mese è gratuito se si passa da questo link e successivamente costa 10 euro al mese).

iPhone 13

I modelli di smartphone presentati da Apple lo scorso autunno (quindi i penultimi) sono scesi un po’ di prezzo e in questi giorni hanno sconti convenienti: per esempio su eBay l’iPhone 13 base (non Pro, non Pro Max, non Mini) da 128 giga nei colori blu e bianco costa 750 euro, attualmente il prezzo più basso di internet.

Prese intelligenti

In questo periodo quella di monitorare i consumi di energia in casa è diventata un’esigenza per molti, come emerso di recente dalla posta di Consumismi. Alcune prese intelligenti permettono di controllare quanta elettricità consumano gli elettrodomestici che ci sono collegati, e sono la soluzione più economica e meno macchinosa per farlo. Oltre a questo, possono essere usate per accendere e spegnere un elettrodomestico o un gruppo di elettrodomestici da una app, o per programmare accensioni e spegnimenti, eventualmente impostando lo spegnimento automatico di dispositivi che restano in standby quando non utilizzati. Questa confezione da due del modello P110 di TP-Link, consigliate da un redattore del Post che le usa da tempo, in occasione degli sconti di Amazon costa 22 euro invece di 29. Il modello P115, con presa mini, passa da 17 euro a 13.

La Poldina

Poldina è una lampada portatile da tavolo, usata sopratutto per gli esterni, che si vede spesso in hotel e ristoranti: è prodotta da Zafferano, un’azienda italiana di Treviso. Tutte le Poldina nelle versione Pro sono senza fili, si accendono e spengono tramite un pulsante touch sulla sommità della lampada e sono dimmerabili, cioè si può regolare l’intensità della luce. In questi giorni diverse versioni della Poldina Pro su Amazon sono scontate di trenta di euro, come questo modello nero a 94 invece che 124: o quelle con caricatore compreso nelle versioni nera, sabbia, bianca, e blu che costano 100 euro anziché 129. Se vi interessa prenderne più di una, queste tre bianche vengono 297 invece di 379, mentre i set da due, nere e bianche, sono scontati di 55 euro.

Candele

Come ogni Black Friday o periodo di sconti in generale, su Amazon si trovano scontate le candele di Yankee Candle, molto costose ma anche molto apprezzate per la varietà delle fragranze che offrono e la capacità che hanno di assorbire gli odori. L’offerta più conveniente su Amazon è su quelle di grandi dimensioni (“in giara grande”) che solitamente costano circa 30 euro ma in questi giorni si trovano a 20. Potete portarvi avanti in vista del Natale con fragranze come Biscotto di Natale, Bastoncino di cannella e Ghirlanda di Natale, ma ci sono anche profumi più neutri, come Caldo Cashmere, o più fruttati, come Salsa di mango alla pesca.

Può essere una buona occasione per fare scorta anche delle candele Woodwick, altro marchio di proprietà di Yankee Candle, che hanno la particolarità di fare un rumore scoppiettante simile a quello del caminetto acceso e che per questa loro caratteristica possono tornare utili anche come regali di Natale. Chi le usa consiglia il modello Ellipse, che si sviluppa in orizzontale (al contrario dei modelli Hourglass che sono verticali) e quindi è più facile da riaccendere quando inizia a consumarsi: per esempio questa al tè bianco e gelsomino viene 27 invece di 36.

Un tracker Bluetooth

I tracker Bluetooth sono piccoli dispositivi che si attaccano a ciò che non si dovrebbe assolutamente perdere (le chiavi di casa o quelle dell’auto, ad esempio): possono tornare utili in generale, ma sono anche una buona idea regalo per rendere più agevole la vita a quelle persone che perdono sempre tutto. I tracker del marchio Tile sono tra i più conosciuti sul mercato. In sconto su Amazon c’è la versione base in bianco a circa 19 euro euro invece di 25: è un quadrato di plastica con un buco e un tasto al centro, con una batteria non sostituibile che dura circa tre anni. Con l’app si può far suonare il Tile quando si trova entro l’area coperta dal Bluetooth (circa 76 metri) o se è più distante si può localizzare la sua posizione più recente su una mappa. Oltre che far suonare il tracker di Tile per trovare quello che c’è attaccato, un’altra funzione permette di far suonare il vostro telefono a distanza quando non lo trovate: se avete in mano il tracker, ma non trovate il telefono, premendo due volte il tasto centrale farete suonare il telefono, anche se è in modalità silenziosa. C’è in sconto anche la versione pro, di colore nero, che tra le altre cose ha un raggio di copertura del Bluetooth più alto e la batteria sostituibile: da 35 è scontata a 26 euro.

Un Aeroccino e una scorta di capsule del caffè Nespresso

L’aeroccino è un macchinario di Nespresso che consente di montare il latte e ottenere la schiuma per il cappuccino. Su Amazon in questi giorni c’è un’offerta per l’Aeroccino 3 e una selezione di 200 capsule per le macchinette del caffè di vari gusti, a 120 euro invece di 160.

Una scorta di panni Swiffer

Se siete tra quelle persone che per fare le pulizie usano solo i panni di Swiffer, il celebre marchio di prodotti per la pulizia della casa, potreste voler fare una scorta: su Amazon la confezione di ricariche di 120 panni cattura polvere costa 13 euro invece di 26.

Coltelli e un sistema per mettere sottovuoto gli alimenti

Zwilling è un marchio tedesco tra i più antichi produttori di coltelli da cucina per uso domestico e professionale. In questi giorni su Amazon fa vari sconti tra cui questo set di coltelli con ceppo di legno a 134 euro invece di 170, ma anche un set di accessori per mettere sottovuoto gli alimenti, che una redattrice usa con soddisfazione da qualche mese per conservare i cibi più a lungo o cuocerli con il metodo del sous-vide (cioè appunto sottovuoto). Il set comprende un contenitore in vetro, 5 sacchetti riutilizzabili di tre misure diverse e una pompa che aspira l’aria una volta che viene collegata alle valvole che si trovano sui contenitori o i sacchetti. Invece che 72 euro ne costa 56.

Un paiolo

Chi ha sempre desiderato averne uno per fare la polenta e le marmellate può approfittare di un grosso sconto per questo modello d’acciaio dotato di mescolatore elettrico e adatto anche alle piastre a induzione: costa 70 euro anziché 85.

