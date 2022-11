12 sconti interessanti per il Black Friday di Amazon

Amazon è da sempre l’e-commerce generalista che durante il Black Friday fa gli sconti più interessanti: un po’ perché ne fa moltissimi e quindi le probabilità di intercettare i bisogni di un largo numero di persone sono maggiori, un po’ perché già in partenza ha prezzi tendenzialmente un po’ più bassi degli altri. Naturalmente questo non significa che tutti gli sconti di Amazon per il Black Friday sono automaticamente vantaggiosi: per farsi un’idea precisa può essere utile guardare l’andamento dei prezzi con strumenti online come Keepa e Camelcamelcamel, oppure confrontare il prezzo esposto con quello di altri e-commerce su Trovaprezzi.it.

Fatte tutte queste verifiche, proponiamo una lista di 12 sconti interessanti su Amazon per varie categorie di prodotti e varie fasce di prezzo. Se invece vi interessa dare un occhio a quello che fanno gli altri e-commerce per il Black Friday, qui trovate una lista piuttosto ricca.

Auricolari per fare sport

Gli auricolari del modello Jabra Elite Active 4 sono in sconto a 80 euro, 40 meno del solito. Sono consigliati per fare sport perché stanno comodi e ben fermi nelle orecchie, e sono resistenti all’acqua e alla polvere. Hanno anche la cancellazione attiva del rumore, ma Wirecutter (l’autorevole sito di recensioni di prodotti del New York Times) dice che non è il massimo quindi non prendeteli per quello.

Un termostato smart

Il termostato di Netatmo si connette al WiFi di casa e serve a controllare a distanza il riscaldamento: è usato con soddisfazione da varie persone del Post e molto apprezzato dagli utenti di Amazon a giudicare dalle recensioni. Si può controllare con gli assistenti vocali e se non si ha il riscaldamento autonomo può essere abbinato a una o più valvole “smart” per controllare i termosifoni: queste però non sono in sconto. Il termostato costa 110 euro sia su Amazon che sul sito di Unieuro, una quarantina meno del solito. Tra l’altro, il termostato di Netatmo è stato disegnato dal designer francese Philippe Starck quindi fa anche la sua figura in casa.

Un set per il sottovuoto

Zwilling è un marchio tedesco tra i più antichi produttori di coltelli da cucina per uso domestico e professionale (è stato fondato nel 1731), ma oltre ai coltelli vende anche altri articoli per la cucina. Per esempio i set per mettere le cose sottovuoto e conservarle più a lungo: questo è composto da 8 pezzi (due contenitori tipo tupperware, cinque sacchettini dotati di valvole e una pompetta per togliere l’aria). Hanno ottime recensioni e in questi giorni costano 57 euro, il loro prezzo più basso di sempre.

Bollitori

Ce ne sono diversi in sconto in questi giorni: uno di quelli col prezzo e lo sconto più convenienti è questo di De Longhi che costa 27 euro anziché 37. Tiene fino a un litro d’acqua, è veloce e anche piuttosto bello da vedere.

Scarpe

Ci sono sconti abbastanza sostanziosi su vari modelli di Reebok da uomo, da donna e unisex, e lo stesso per le scarpe di New Balance: come sempre, bisogna spulciare perché non tutti i numeri sono disponibili e non tutti sono in sconto.

Un ananas giocattolo

I giochi del marchio Melissa & Doug hanno un design molto riconoscibile e materiali poco plasticosi che piacciono molto alle bambine e ai bambini ma anche agli adulti: in questi giorni su Amazon molti sono scontati. Per esempio, se siete in cerca di regali per persone care che hanno dai 3 ai 12 mesi, questo ananas di peluche componibile potrebbe ispirarvi: è composto da tanti pezzi e serve per far entrare i bambini in confidenza con suoni e consistenze diverse. Costa 23 euro, 5 meno del solito.

Calendari dell’avvento

Ci sono piccoli sconti anche su alcuni calendari dell’avvento, visto che tra poco inizia dicembre e poi sarà troppo tardi: quello del noto marchio di cioccolatini Venchi costa 12 euro, quello di Baci Perugina 9, quello di KitKat 8 e quello di Pukka, il marchio di tisane, 13.

Audible

Per il Black Friday l’abbonamento alla piattaforma di audiolibri di Amazon, Audible, è gratuita per i primi tre mesi (poi costa 10 euro) anziché solo per i primi 30 giorni.

Una coppetta mestruale

Le coppette mestruali in silicone di OrganiCup, che solitamente costano 24 euro l’una, in questi giorni sono in sconto a 15/16 euro. Può essere una buona occasione sia per chi non l’ha mai provata e vorrebbe farlo, sia per chi ne ha una da un paio d’anni e deve sostituirla. Ci sono due misure: la A (per chi non ha mai partorito) e la B (per chi ha partorito). Una redattrice la usa da anni, dice che si trova molto bene e che è un risparmio notevole rispetto agli assorbenti.

Una macchina per il caffè americano

Quella del vicedirettore del Post che, svegliandosi molto presto per registrare e pubblicare Morning prima delle 8, voleva una macchinetta programmabile, per poter trovare il caffè già pronto al risveglio («almeno una gioia»), e che tenesse il caffè in caldo per un po’. Dice che «il caffè viene buono ma all’inizio bisogna fare un po’ di esperimenti con l’intensità (ha tre livelli diversi), la quantità di caffè e la quantità di acqua. Il caffè esce bollente e la piastra resta accesa per 40 minuti, quindi il caffè resta caldo molto a lungo: anzi, l’ideale è fare in modo che venga fuori almeno 15 minuti prima di berlo, se no è troppo caldo». In questi giorni costa 70 euro anziché 90. Se avete meno pretese però sempre su Amazon e con prezzi più bassi ce ne sono molti altri modelli.

Una cassa

Sonos One è un’ottima cassa da appartamento ed è raramente in sconto: solitamente costa 220 euro ma in questi giorni è in promozione a 180. È di quelle che si collegano al WiFi e si comandano con gli assistenti vocali (Alexa o Google). C’è anche quella senza assistenti vocali, che si comanda direttamente dallo smartphone con Airplay e costa 150 euro.

Una paio di cuffie

Per chi è in cerca di un buon paio di cuffie ed è disposto a spenderci un po’ di soldi, queste di Sony con cancellazione attiva del rumore sono molto buone e sono in sconto (lo sono spesso): costano 230 euro anziché 290.

Un mouse “a pallina”

Se anche voi come un redattore del Post siete da sempre affascinati dai mouse “a pallina”, o meglio “trackball”, ma non avete mai avuto l’occasione di comprarne uno, in questi giorni in sconto c’è questo di Logitech (uno dei marchi di maggior qualità per quanto riguarda i dispositivi da ufficio) è in sconto a 65 euro, una trentina in meno del solito. Per muovere il cursore sullo schermo si usano il pollice e la pallina, quindi il braccio e il polso non si muovono, col risultato di stancare meno anche la spalla. Inoltre, ha il vantaggio di poter essere usato normalmente (con la mano col palmo verso il basso) o inclinato verso l’esterno (con la mano che si appoggia dal lato del mignolo), come un mouse verticale.

